Эксклюзив 08 февраля 2024, 15:45 Разные устройства — разные пароли. IT-специалист — о защите умных зубных щеток от хакеров IT-специалист Дворянский: хакеры могли взломать зубные щетки для кражи данных Unsplash

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Хакеры взломали около трех миллионов умных зубных щеток и устроили DDoS-атаку на сайт швейцарской компании. Директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский объяснил «360», как заражение предметов быта компьютерным вирусом стало реальностью.

Умный, но уязвимый

«Взломать можно любое устройство, которое так или иначе подключено к интернету для обновления, передачи данных. Не только зубные щетки могут быть, а вообще все элементы умного дома. Например, умные колонки», — сказал он.

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Специалист призвал пользователей учитывать такую опасность. Взломав устройство, подключенное для выполнения своих задач к интернету, хакеры смогут получить персональные данные или вывести девайс из строя.

Unsplash

«Заводя умную щетку пользователь вводил какие-то данные, это могло уйти в Сеть. Могли быть эти щетки удаленно заблокированы. Если щетка подключена к общей домашней сети Wi-Fi, можно получить доступ к другим устройствам. Потому что если у пользователя один пароль на все, злоумышленники смогут получить доступ ко всей инфраструктуре. Поэтому разные устройства — разные пароли», — заявил он.

Способы защиты

Защитить устройства от посягательств хакеров можно, заявил он. Александр Дворянский посоветовал в первую очередь перенастроить роутер, который раздает интернет по всей квартире, и изменить пароли.

Самая распространенная ошибка пользователя — не менять заводские настройки. А у заводских настроек самый простой пароль типа admin admin. Это вход в вашу инфраструктуру, вашу квартиру. Там должен быть самый сложный пароль и в идеале двухфакторная идентификация. Александр Дворянский

К идее перепрошивать устройства, то есть устанавливать другое программное обеспечение, он отнесся скептически. По словам специалиста, это слишком сложно и чревато последствиями. Александр Дворянский уверен, что мало кто из рядовых пользователей станет заниматься перепрошивкой.

«И смысла нет, потому что потеряется работоспособность, обновление и тому подобное. Поэтому пользователь сам должен следить за безопасностью своих данных», — сказал он.

В первую очередь он посоветовал настроить сложный пароль на маршрутизаторе в квартире. Вторым шагом — установить разные пароли на всех элементах своего умного дома.