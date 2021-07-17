Россиянам рассказали, как избавиться от спам-звонков

Избавиться от назойливого внимания спамеров и их звонков помогут мобильные приложения от надежных разработчиков. Они автоматически определяют спам. Блокировать рекламные звонки можно с помощью услуг операторов связи.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, в 2020 году около 63% всех входящих звонков россиянам были спамом. Мобильные приложения блокируют звонки с номеров, ранее замеченных в подозрительной активности. Как сообщил РИА «Новости» ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, для этого пользователям приходится давать им доступ к телефонной книге. Эти данные могут «уйти на сторону» и попасть в руки мошенников. Поэтому к выбору приложения надо подойти тщательно.

«Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам», — уточнил менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов. Нужно выяснить все о разработчике приложения перед его установкой.

«Подход очень простой и очень понятный: если вам нужно такое приложение, выбираете приложение от известного игрока, от крупной компании, которая на слуху. Если „антиспам“ вам предлагает компания, которую вы не знаете, у которой нет других продуктов, то, наверное, нужно поостеречься и не делать этого», — посоветовал Муртазин.

Руководитель отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов напомнил, что на смартфонах встроено стандартное приложение «телефон», которое вполне безопасно. Он также посоветовал обратить внимание на репутацию разработчика перед установкой приложений.

«Чтобы воспользоваться безопасным сервисом, потратьте некоторое время на изучение вопроса: прочитайте отзывы в интернете, обратите внимание на рейтинг приложения и количество скачиваний, узнайте в поисковике о репутации производителя конкретного приложения», — резюмировал он.

Директор по маркетингу «СберСервис» Максим Чубак посоветовал сразу прощаться с абонентами, которые по телефону предлагают рекламу. Ее распространения возможно только в том случае, когда хозяин номера заранее дал на это согласие.