Россиянам назвали способы избавления от телефонного спама

Если вам поступают звонки с рекламой, следует сразу попрощаться и положить трубку, посоветовал россиянам директор по маркетингу «СберСервис» Максим Чубак. Или же попросить у звонящего адрес сайта, на котором вы сможете подробнее почитать про предложение и саму организацию.

При этом в беседе с газетой «Известия» Чубак предупредил, что в том случае, если вы решили продолжить разговор, то верить всему, что вам говорят не стоит.

Распространение рекламы по телефону допускается только тогда, когда абонент заранее дал на это согласие, напомнила юрист Евгения Фурина. Поэтому при нежелательном входящем звонке, поинтересуйтесь у звонящего, есть ли у него согласие на обработку ваших персональных данных и согласие на получение рекламы по телефону — и если да, то откуда.

При игнорировании вашего вопроса нужно направить в компанию письмо о том, что вы не давали такого согласия. Также необходимо потребовать прекратить неправомерные действия. Если и это не помогает, то следует обратиться с жалобой в прокуратуру, ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

Во избежание телефонного спама следует соблюдать «цифровую гигиену», отметил основатель международной компании Involta Алекс Концов. Следует внимательно читать пункт о рекламе в договорах и при оформлении различных карт, не оставлять без необходимости свой номер телефона и пользоваться режимом «инкогнито» в браузерах мобильных устройств.

Кроме того, не следует публиковать свои контакты в открытых профилях в социальных сетях. Предотвратить телефонный спам также помогут специальные приложения. С их помощью можно узнать, кто звонит, также поможет блокировка номера.