Россиянам посоветовали сразу удалять сообщения с паролями и важными ссылками
«Не будет лишним удалить SMS со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — объяснил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев. Его слова приводит агентство «Прайм».
Кроме того, важно поставить на телефон надежный пароль: это может быть отпечаток пальца, Face ID или набор цифр, только не самый распространенный, как, например, 12345. Также необходимо всегда держать смартфон в поле зрения, даже если он заблокирован.
Уже отработавшие свое телефоны нужно утилизировать, а не выбрасывать, потому что они содержат плохо разлагаемые материалы, в частности, аккумуляторную батарею. Это не только экологично, но и выгодно, ведь многие магазины готовы предоставить скидку в обмен на старый смартфон. А утилизированные смартфоны еще послужат для повторного использования.