Россиянам посоветовали сразу удалять сообщения с паролями и важными ссылками

Сообщения от банков, SMS с паролями и ссылками для входа в личные кабинеты нужно удалять сразу после использования. Иначе ими могут воспользоваться мошенники.

«Не будет лишним удалить SMS со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — объяснил директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев. Его слова приводит агентство «Прайм».

Кроме того, важно поставить на телефон надежный пароль: это может быть отпечаток пальца, Face ID или набор цифр, только не самый распространенный, как, например, 12345. Также необходимо всегда держать смартфон в поле зрения, даже если он заблокирован.

Уже отработавшие свое телефоны нужно утилизировать, а не выбрасывать, потому что они содержат плохо разлагаемые материалы, в частности, аккумуляторную батарею. Это не только экологично, но и выгодно, ведь многие магазины готовы предоставить скидку в обмен на старый смартфон. А утилизированные смартфоны еще послужат для повторного использования.