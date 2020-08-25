Россиянам рассказали, что делать со старыми смартфонами

Отслужившие свое смартфоны нужно утилизировать, ведь они сделаны из плохо разлагающихся материалов. Об этом рассказал технический эксперт Иван Симонов.

Он объяснил, что таким образом люди не только помогают природе, но и себе. Ведь сейчас многие торговые сети принимают технику на утилизацию. В обмен на устройство человек получает скидку на следующую покупку. Слова Симонова привело агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что если старый гаджет выбросить на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду. Ведь в смартфоны встроена аккумуляторная батарея. В ней содержатся вредные для экологии вещества.

«Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам», — отметил Симонов.

Ранее депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев предложили проект закона, который отменяет НДФЛ за продажу вторсырья. Речь идет о металле, пластике, стекле. До конца года парламентарии намерены внести проект на рассмотрение Госдумы.