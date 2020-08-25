Россиянам рассказали, что делать со старыми смартфонами
Он объяснил, что таким образом люди не только помогают природе, но и себе. Ведь сейчас многие торговые сети принимают технику на утилизацию. В обмен на устройство человек получает скидку на следующую покупку. Слова Симонова привело агентство «Прайм».
Эксперт напомнил, что если старый гаджет выбросить на свалку, то он будет загрязнять окружающую среду. Ведь в смартфоны встроена аккумуляторная батарея. В ней содержатся вредные для экологии вещества.
«Процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, разборку на составляющие, их переработку и повторное использование, поэтому утилизируя свои устройства, мы даем жизнь новым гаджетам», — отметил Симонов.
Ранее депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев предложили проект закона, который отменяет НДФЛ за продажу вторсырья. Речь идет о металле, пластике, стекле. До конца года парламентарии намерены внести проект на рассмотрение Госдумы.