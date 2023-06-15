Технологии 15 июня 2023, 05:08 Россиянам объяснили, почему нельзя брать смартфон в кровать IT-эксперт Самойленко: оставленный в кровати смартфон может загореться Freepik

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Использование мобильного телефона в кровати может закончиться пожаром в доме. Об этом сообщил IT-эксперт, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Газета.ru».

«Перегрев батареи грозит поломкой гаджета или даже воспламенением — такие случаи есть, о них все наслышаны», — заявил специалист.

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По словам Самойленко, человек может случайно лечь на гаджет во время сна. Под весом тела батарея способна повредиться, что чревато воспламенением смартфона. Во избежание трагедии следует отказаться от ночных посиделок перед экраном телефона.

Особенную опасность представляет мобильник в кровати, подключенный к зарядному устройству. При активном использовании гаджета температура аккумулятора повышается, а присоединенный порт зарядки только ускоряет этот процесс.

В заключении эксперт отметил, что все производители смартфонов не рекомендуют пользоваться устройством во время зарядки. Несмотря на предупреждения, пользователи продолжают нарушать железное правило.

В декабре прошлого года у 12-летней школьницы из Некрасовки взорвался телефон прямо в руках. Девочка шла по лестнице, но споткнулась и придавала гаджет к перилам во время падения, после этого смартфон загорелся.