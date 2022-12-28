Эксклюзив 28 декабря 2022, 13:23 «Поверхностный ожог». Отец школьницы из Некрасовки рассказал о взрыве смартфона в руках дочери Смартфон взорвался в руках 12-летней школьницы из Некрасовки РИА «Новости»

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В руках у шестиклассницы из школы 1595 в Некрасовке взорвался смартфон. Гаджет потушили, а девочку отправили в больницу. Ее отец, Сергей Барков рассказал «360», что школьница получила поверхностные ожоги руки, но сейчас чувствует себя хорошо.

Гаджет воспламенился во время перемены — девочка шла по лестнице, споткнулась и придавила телефон к перилам. По словам собеседника «360», в тот момент устройство загорелось.

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«Произошло возгорание, она быстро его выкинула. Сзади нее был учитель — он все это увидел, быстро среагировали, взяли огнетушитель и потушили. Отвели ее в медчасть, вызвали скорую и полицию, потом отвезли в больницу. У нее есть поверхностный ожог — первой-второй степени, нам предложили госпитализацию на день, но мы отказались. Сказали менять повязку каждые два дня, все нормально», — рассказал Сергей Барков.

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По его словам, он не связывает возгорание с производителем смартфона. Отец ученицы добавил, что подобные случаи происходят с разными брендами из разных стран.

Ситуацию «360» прокомментировали в Управлении информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки Москвы. По словам директора школы в Некрасовке Майи Булаевой, все произошло на перемене 26 декабря.

«Ученица уронила его (смартфон — прим. ред.) на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы. Они сразу же отреагировали на случившееся, потушили заискрившийся телефон, вызвали медиков и оказали девочке первую помощь», — отметила она.

По словам Булаевой, девочка вернется к занятиям в школе после новогодних каникул. Администрация школы находится на связи с родителями пострадавшей ученицы и желает девочке скорейшего выздоровления.

Пользоваться гаджетами во время подзарядки опасно, рассказал заведующий кафедрой РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. По его словам, в этот момент устройства сильно нагреваются, поэтому могут выйти из строя.