Эксклюзив 17 апреля 2024, 10:29 Россиянам объяснили, как распознать фейковые приложения банков в AppStore Менеджер Саблин объяснил, как распознать фейковое приложение банка в AppStore Freepik

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В App Store появились фейковые приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. С их помощью мошенники могли не только украсть накопления, но и оформить кредиты без ведома владельцев взломанных смартфонов. Менеджер по развитию бизнеса Axoft Сергей Саблин объяснил «360», как действовали злоумышленники.

Фейковые приложения банков, по его словам, опасны тем, что через них преступники получали данные для доступа к настоящим онлайн- или мобильному банкам. Сергей Саблин сообщил, что владельцы смартфонов не сразу замечали кражу.

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«Приложение может оказаться вирусом, с помощью которого злоумышленники взломают и другие приложения пользователя. В результате чего будут украдены все деньги со счетов или даже взяты кредиты на имя ничего не подозревающего клиента», — сказал он.

Сергей Саблин заявил, что поддельный софт можно распознать по ошибкам в названии и оформлении, небольшому количеству скачиваний и слишком многочисленным положительным отзывам. Он посоветовал обратить внимание на дату загрузки и разработчика — настоящие приложения принадлежали компаниям, а фейковые физлицам.

Сразу после скачивания, предупредил специалист, подделка без веской причины запросит доступ к личным данным, в том числе контактам и фотографиям. С запуском такого приложения смартфон начнет плохо работать. Сергей Саблин посоветовал в случае разоблачения фейка удалить его и заблокировать карту.

Поддельные приложения крупных банков появились в App Store весной. Они имели похожие на оригинал названия и логотипы.