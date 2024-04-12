Подмосковье 12 апреля 2024, 20:32 Жителей Подмосковья предупредили о появлении фейковых приложений банков Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей региона о фейковых приложениях российских банков ВТБ и «Тинькофф». Мошенническое программное обеспечение заметили в магазине AppStore.

Созданные злоумышленниками приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, однако никакого отношения к настоящим кредитным организациям они не имеют. Основная цель таких приложение — похитить персональные данные пользователей.

Реклама

Представители ГУРБ Подмосковья призывают быть бдительными и не вестись на уловки мошенников. Кроме того, не рекомендуется скачивать подобные приложения и вводить туда свои данные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».