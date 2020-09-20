Россиянам назвали самые распространенные причины блокировки SIM-карт

При отличном сигнале смартфона иногда не удается позвонить с него. Это означает, что «симку» заблокировали. Зачастую такие ситуации случаются из-за несоответствия паспортных данных владельца с указанными в договоре с оператором.

Оператор также заблокирует SIM-карту, если ее украдут либо перевыпустят без ведома владельца. Еще одной причиной называют рассылку спама. В таких случаях номер телефона используется для телемаркетинга.

Кроме того, «симки» блокируются при уходе счета в «минус» или неиспользовании номера телефона в течение шести месяцев. Эту причину Лоевский назвал более прозаичной.

Специалист посоветовал абонентам, которые оказались в подобной ситуации, связаться с оператором с другого номера и узнать причину остановки работы SIM-карты. Для разблокировки номера может понадобиться подойти в салон связи с паспортом. Если оператор отказывается помогать и при этом не объясняет ситуацию, стоит отправить ему претензию. Следующий шаг — обратиться в суд.

Ранее владельцев телефонов с двумя или тремя SIM-картами предупредили, что существует риск столкнуться с проблемой. Основной минус в таких гаджетах — неожиданно может оборваться связь, причем порой на обоих одновременно.