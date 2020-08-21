Названы недостатки телефонов с двумя SIM-картами

Основной недостаток в таких мобильных — внезапно может оборваться связь. Причем либо только на одной симке, либо сразу на обоих.

«Устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника», — пояснил специалист.

По его словам, приходится контролировать потоки информации и распределять их. Поэтому при переключении от одного приемного модуля к другому возникают ошибки. В итоге теряется связь через одну или через все симки сразу. При этом телефон будет показывать, что находится в сети. При этом по факту он — вне зоны доступа.

При таком сбое дозвониться до владельца телефона не получится, но сам человек об этом даже не будет догадываться.

Проблему решить можно, но временно, рассказал Симонов. Для этого нужно перезагрузить телефон. Однако это не гарантирует отсутствие сбоев сети в будущем, отметил «Царьград».