Россиянам дали советы, как защитить банковские счета от хакеров

Чтобы уберечь свои банковские счета от киберпреступников, россиянам следует использовать отдельный гаджет для управления финансами и осмотрительнее общаться в социальных сетях. Об этом рассказали эксперты Россельхозбанка, сообщило РИА «Новости».

Осторожнее надо общаться не только в соцсетях, но и в мессенджерах и на форумах. Без необходимости лучше не рассказывать о том, кем вы работаете и чем занимаетесь.

С компьютеров, на которых вы заходите в личный кабинет банка, лучше не посещать посторонние сайты. Не стоит забывать об угрозе фишинга — подозрительные письма следует игнорировать.

Эксперты также советуют насторожиться при странном поведении гаджетов. Например, если устройство начинает тормозить, на экране появляются разные баннеры и сообщения, возникают проблемы с вводом пароля. Все это наряду может говорить о хакерской атаке.

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