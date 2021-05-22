Россиянам объяснили, как безопасно давать в долг

При любых долговых отношениях нужно всегда сохранять переписку, а при переводе денег — написать сообщение. Советами поделился управляющий партнер компании «Кочерин и Партнеры», юрист Владислав Кочерин.

«Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в „Основании платежа“ или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определенного числа. Это будет основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд», — передала его слова радиостанция Sputnik.

В другом случае этот перевод могут признать подарком или расчетом за что-то, взыскать деньги уже не получится. При возврате денег нужно тоже указывать в сообщениях. Они послужат доказательством, что сумма была перечислена именно для погашения задолженности. После этого ее требовать не будут. Еще этот прием может защитить от недобросовестных кредиторов.

Если о долге люди договаривались с помощью сообщений в мессенджерах, то все переписки нужно обязательно сохранить.

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