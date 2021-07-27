Россиянам дадут возможность продавать данные о своих автомобилях

Специалисты Национальной технологической инициативы работают над законопроектом о создании платформы, которая сможет собирать и обрабатывать данные цифровых систем автомобиля. Информация будет поступать в режиме реального времени через V2X-технологии.

Чтобы подключить к ним свой автомобиль, необходимо будет обратиться к своему автопроизводителю — он установит специальный софт, написало РИА «Новости». Собственник данных — автовладелец. При желании у него будет возможность продавать сведения о своей машине. Например, автодилерам или страховым компаниям. Пакет данных будет стоить около пяти евро.

Часть информации будет считываться один раз в минуту. Это будут данные о скорости, направлении машины. В частности, будут указываться координаты. Также система будет собирать сведения о динамике, включая нагрузку на ось и ускорение, о сигнализации, срабатывании систем помощи водителю, экстренном торможении и антипробуксовочной системе.

Раз в 30 минут автомобиль будет передавать данные о состоянии габаритных огней, фар, снижении видимости, препятствиях на пути, о дорожных работах, а также о признаках усталости водителя и о техническом состоянии машины, то есть срабатывании индикатора ошибки двигателя, износе тормозных колодок, неисправности тормозов.

Ранее эксперты составили рейтинг популярных подержанных автомобилей в нескольких ценовых категориях.