Составлен рейтинг популярных подержанных авто в трех ценовых категориях

Специалисты сервиса объявлений составили рейтинг самых популярных марок машин на вторичном рынке. Все автомобили они разделили на три ценовые категории. Российские модели оказались самыми востребованными в сегменте до миллиона рублей.

Список составили эксперты «Авито Авто», основываясь на информации о продажах автомобилей в России за первое полугодие 2021 года. В категории до миллиона рублей лидером стала Lada Priora, написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз. На вторичном рынке доля продаж этой модели составила 3,94%. Второе место получила Lada Samara, а замкнула тройку Lada Granta.

Во вторую категорию попали машины стоимостью от одного до двух миллионов рублей. В этом сегменте самой популярной маркой стала Toyota Camry. Ее доля в продажах составила 6,3%. Затем идут Toyota RAV4 и Kia Sportage.

В ценовом сегменте от двух миллионов рублей на вторичном рынке лидером стала Toyota Land Cruiser. Второе место отдали Toyota Land Cruiser Prado, а третью строчку рейтинга заняла Toyota Camry.