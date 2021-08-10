Россиян призвали не долбить по клавишам при зависании компьютера

Зависание компьютера иногда вызывает у пользователей желание немедленно исправить ситуацию, но судорожно нажимать на клавиши в таком случае не стоит. Об этом специалист Роскачества Сергей Кузьменко рассказал радиостанции Sputnik.

Если при зависании компьютера или отдельных программ многократно нажимать на клавиши, то это может лишь ухудшить работу ПК. По мнению эксперта Роскачество, каждое нажатие или клик в таких случаях только усугубляет ситуацию.

«Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик», — объяснил Кузьменко.

Специалист отметил, что при зависании каждое такое нажатие только нагружает систему. И поэтому долбить по клавишам и кликать мышью при зависшем ПК не рекомендуется. Лучше набраться терпения и просто дождаться, пока система не «оживет» сама. А если этого так и не произойдет, то просто перезагрузить компьютер.

Такие проблемы могут быть связаны с устареванием техники. Если компьютеру 10-15 лет, то новые программы на нем могут работать нестабильно и «тормозить».

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