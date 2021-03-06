Названо очень опасное приложение, которое нужно удалить со смартфона

SuperVPN нужно срочно удалить со смартфонов на Android. Разработчики обещают защиту и конфиденциальность, однако в реальности ПО шпионит и ворует личные данные. Об этом заявил киберэксперт Зак Доффман в своем материале в журнале Forbes.

По данным Доффмана, это приложение скачали уже более 100 миллионов раз. Он обратил внимание на данные исследовательской группы CyberNews о продаже на хакерском форуме трех баз с информацией о гаджетах и учетках пользователей SuperVPN и сервисов GeckoVPN и ChatVPN.

«Утечка содержала подробную информацию о 21 миллионе пользователей, включая имена, адреса электронной почты, платежные реквизиты и даже данные об устройствах», — написал киберэксперт.

Доффман призвал скачивать только проверенные программы, отзывы о которых лучше почитать не в цифровом магазине, а на сторонних ресурсах, и не пользоваться бесплатными сервисами VPN.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили, что хакеры начали рассылать финансовым и транспортным компаниям опасные письма с трояном RTM.