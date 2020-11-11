Россиян предупредили о риске утечки данных после обновления смартфона на Android

Он пояснил, что подобные случаи уже не раз происходили у пользователей гаджетов. По его словам, чаще всего виной всему неофициальная прошивка, скачанная в интернете. В ней могут быть уже встроены скрипты, которые будут передавать информацию о пользователе.

«Мне как-то принесли телефон, и на нем одно и то же приложение постоянно устанавливалось. Заходя в него, мы передавали данные, геолокацию и так далее», — пояснил Вакулин.

В итоге выяснилось, что устройство перепрошили не заводской прошивкой. Внутри ее кода находилась автоматическая установка приложения. Специалист добавил, что Android является довольно уязвимой для вирусов операционной системой. Более надежной является платформа iOS.

В некоторых случаях избавиться от вируса поможет сброс настроек телефона до заводских. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, когда необходимо воспользоваться этой функцией.