Пользователям смартфонов рассказали, когда нужно сбрасывать настройки до заводских

В некоторых случаях настройки смартфона нужно сбросить до заводских. Об этом подробно рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Самые распространенные случаи: продажа устройства другому человеку, необходимость очистить систему от лишних данных, избавиться от вируса, убрать накопившиеся ошибки.

Эксперт рекомендовал перед тем как сбрасывать настройки телефона до заводских, сделать резервное копирование в облако или на компьютер. В противном случае важная информация после возвращения к старым настройкам может не сохраниться, отметил Кузьменко в комментарии агентству «Прайм».

Он добавил, что сброс настроек на iPhone и Android проходит по-разному. Аппараты под управлением ОС iOS дают возможность провести тонкую настройку сброса. Для этого надо зайти в меню, выбрать «Настройки», далее найти пункт «Основные», а затем «Сброс». Таким образом можно как сбросить отдельные настройки, так и вернуться к заводским.

Что касается Android, то сброс осуществляется в разделе «Система и обновления» или «Система». В зависимости от модели телефона можно выбрать вариант сброса. Возможно удаление настроек смартфона, удаление сетевых настроек или полная очистка с удалением приложений.

«Если после сброса заводских настроек ваша проблема с телефоном не исчезла (тем более если появились новые), не стоит дальше самостоятельно стараться ее решить, лучше всего обратиться к специалисту в сервисный центр», — резюмировал Кузьменко.

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