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    10 ноября 2020, 11:23

    Пользователям смартфонов рассказали, когда нужно сбрасывать настройки до заводских

    Наза Салех Захи

    В некоторых случаях настройки смартфона нужно сбросить до заводских. Об этом подробно рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
    Пользователям смартфонов рассказали, когда нужно сбрасывать настройки до заводских

    Самые распространенные случаи: продажа устройства другому человеку, необходимость очистить систему от лишних данных, избавиться от вируса, убрать накопившиеся ошибки.

    Эксперт рекомендовал перед тем как сбрасывать настройки телефона до заводских, сделать резервное копирование в облако или на компьютер. В противном случае важная информация после возвращения к старым настройкам может не сохраниться, отметил Кузьменко в комментарии агентству «Прайм».

    Он добавил, что сброс настроек на iPhone и Android проходит по-разному. Аппараты под управлением ОС iOS дают возможность провести тонкую настройку сброса. Для этого надо зайти в меню, выбрать «Настройки», далее найти пункт «Основные», а затем «Сброс». Таким образом можно как сбросить отдельные настройки, так и вернуться к заводским.

    Что касается Android, то сброс осуществляется в разделе «Система и обновления» или «Система». В зависимости от модели телефона можно выбрать вариант сброса. Возможно удаление настроек смартфона, удаление сетевых настроек или полная очистка с удалением приложений.

    «Если после сброса заводских настроек ваша проблема с телефоном не исчезла (тем более если появились новые), не стоит дальше самостоятельно стараться ее решить, лучше всего обратиться к специалисту в сервисный центр», — резюмировал Кузьменко.

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