Россиян предупредили о кибермошенничестве при «приеме на работу»

В России участились случаи кибермошенничества с использованием предложения работы. Об этом ТАСС рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

В компании рассказали, что в рамках этой схемы мошенники стали размещать объявления о вакансиях, привлекая внимание выгодными условиями. Злоумышленники обещают начинающим соискателям высокооплачиваемую работу, а затем выманивают деньги под видом прохождения «тестового задания».

Последнее предлагается осуществить в специальном сервисе, который в результате оказывается платным, а вакансия — фиктивной.

Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин заострил внимание на том, что прохождение собеседования или тестирования на вакансию не требует оплаты со стороны кандидата. По словам эксперта, такая схема наблюдается с мая 2021 года.

Ранее основатель сервиса разведки по утечке данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что масштабное введение QR-кодов приведет к увеличению новых мошеннических схем, включая похищение и дальнейшую перепродажу реальных электронных пропусков с личными данными россиян.