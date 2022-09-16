Россиян предупредили, какие разговоры не следует вести рядом со смартфоном | 360°

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Россиян предупредили, какие разговоры не следует вести рядом со смартфоном

Криминалист Михайлов заявил, что смартфоны передают данные о владельцах третьим лицам

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Мобильные телефоны регулярно собирают данные о своих владельцах. Прежде всего смартфоны следят, о чем говорят люди. Эти сведения можно использовать против пользователей, сообщил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

«Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах», — рассказал Михайлов «Прайму».

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Эксперт особо отметил существующий риск мобильного шпионажа и прослушки. Это легко позволяют сделать специальные программы, которые внедряют в телефон.

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По словам Михайлова, данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний — разработчиков операционных систем, а затем — владельцам соответствующих сервисов.

Эксперт пояснил, как слежку с помощью телефона можно свести к минимуму. Пользователям надо просто ограничить доступ приложений к диктофону, камере, геолокации. Он посоветовал не устанавливать приложения из незнакомых источников.

Ранее россиянам дали совет по продлению срока службы смартфона.

Смартфоны

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