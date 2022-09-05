Технологии 05 сентября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали совет по продлению срока службы смартфона

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Раньше для продления срока службы аккумулятора телефона его нужно было полностью разрядить, а потом полностью зарядить. Для смартфонов этот способ не подходит, сообщил сайт utro.ru.

Телефон не следует заряжать на максимум. Заряд батареи нужно держать на уровне от 20% до 80%. Кроме того, не стоит оставлять гаджет на зарядке на всю ночь.

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Играет роль и само зарядное устройство. Оно должно совпадать по характеристикам с оригинальным, чтобы не навредить смартфону.

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