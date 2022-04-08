Россия создаст собственную глобальную спутниковую систему

Правительство РФ одобрило федеральный проект создания глобальной спутниковой системы «Сфера». Об этом сообщил директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Его слова привели в пресс-службе корпорации.

«Федеральный проект „Сфера“ <…> был одобрен правительством РФ. Мы продолжим контрактацию мероприятий <…> в текущем году», — сказал Прохоров.

Он также добавил, что проект был согласован с министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

Проект «Сфера» предполагает создание спутниковой системы более чем из 600 космических аппаратов. Помимо прочего, система позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету и оптическое наблюдение Земли в реальном времени.

О программе «Сфера» президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года. Осенью 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, представляющих услуги телекома и пять — услуги наблюдения.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Рогозин напомнил НАТО, что Россия наблюдает за Альянсом из космоса