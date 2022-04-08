Россия создаст собственную глобальную спутниковую систему
Правительство РФ одобрило создание глобальной спутниковой системы «Сфера»
Правительство РФ одобрило федеральный проект создания глобальной спутниковой системы «Сфера». Об этом сообщил директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Его слова привели в пресс-службе корпорации.
«Федеральный проект „Сфера“ <…> был одобрен правительством РФ. Мы продолжим контрактацию мероприятий <…> в текущем году», — сказал Прохоров.
Он также добавил, что проект был согласован с министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.
Проект «Сфера» предполагает создание спутниковой системы более чем из 600 космических аппаратов. Помимо прочего, система позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету и оптическое наблюдение Земли в реальном времени.
О программе «Сфера» президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии 7 июня 2018 года. Осенью 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, представляющих услуги телекома и пять — услуги наблюдения.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Рогозин напомнил НАТО, что Россия наблюдает за Альянсом из космоса