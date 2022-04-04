Рогозин напомнил НАТО, что Россия наблюдает за Альянсом из космоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в день рождения НАТО напомнил, что Россия наблюдает за Альянсом из космоса. Он опубликовал в своем Теlеgrаm-канале спутниковый снимок офиса НАТО с российского космического аппарата.

Рогозин отметил, что хотел бы, чтобы этот снимок увидели его «старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг».

«Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — написал глава Роскосмоса.

Он напомнил, что Североатлантический договор 4 апреля 1949 года подписали 12 стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция и США.

«Так родилась НАТО — главная угроза всему миру, пережившему Вторую мировую войну», — добавил Рогозин.

Ранее упомянутый генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие Североатлантического альянса в подготовке украинских военных. Он подчеркнул, что подготовку НАТО прошли несколько десятков тысяч военных Украины, которые вступили в противостояние с Вооруженными силами России.