Технологии 25 ноября 2022, 15:23 Россия создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС Росатом анонсировал создание резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Росатом восстановит открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС, чтобы создать резервный источник энергоснабжения станции. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале организации.

«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — сказано в публикации.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 24 ноября о том, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановили. Однако это сделано через украинские энергосети. Он добавил, что на станции после отключения внешнего поступления энергии работали аварийные дизельные генераторы.

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Атаки на ЗАЭС со стороны ВСУ усилились во второй половине ноября. Росатом сообщал, что на территорию Запорожской АЭС попало более 20 снарядов украинских националистов.