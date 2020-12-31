Рогозин опроверг причастность робота «Федора» к трещине на МКС

Трещина, которая появилась в служебном модуле российского сегмента МКС, может быть результатом воздействия микрометеоритов или иметь технологические причины. Робот «Федор» не мог стать причиной ее появления.

Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«На МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах… Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите… это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, это немудрено», — отметил он.

Он подчеркнул, что робот «Федор», которого начали обвинять в появлении трещины, тут не при чем. кроме того, Рогозин назвал эту ситуацию «мухой, раздутой из слона». За этим стоят паникеры, которых, по словам главы «Роскосмоса», в стране много.

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В августе–сентябре 2020 года ее скорость выросла в пять раз — тогда экипаж занялся ее активными поисками. Космонавты дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности, а также несколько раз изолировались в российском сегменте. В результате они обнаружили источник утечки — трещина расположилась в промежуточной камере российского модуля «Звезда». При этом она не угрожает ни экипажу, ни самой космической станции.