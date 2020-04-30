Россия сохранила сетевой нейтралитет

Минкомсвязи и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не стали делать приоритетным трафик российских интернет-ресурсов во время самоизоляции россиян. В противном случае был бы нарушен принцип сетевой нейтральности*.

Об этом написала газета «Коммерсант», в распоряжении которой оказались официальные письма ведомств на эту тему.

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что, согласно сетевому нейтралитету, провайдерам не разрешается по собственной инициативе блокировать порталы и дискриминировать любой интернет-трафик. Им можно управлять только при перегрузках, в аварийных ситуациях, во время борьбы с кибератаками, чтобы предотвратить кражу персональных данных или по решению суда. Минкомсвязи подчеркнуло, что непозволительно отказываться от этих принципов.

Представители МТС, «МегаФона», «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» заявили, что придерживаются правил сетевой нейтральности. «Ростелеком» не стал комментировать ситуацию.

Идею о приоритете трафика российских интернет-ресурсов во время самоизоляции еще в марте высказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Соответствующее предложение он направил в ФАС и Минкомсвязи. Также депутат ратовал и за приоритетный трафик зарубежных сайтов, которые выполняют законы РФ.

При этом он подчеркивал, что не имеет ничего против Telegram, Facebook и Twitter. По его словам, в случае серьезной перегрузки Рунета эти платформы могут работать в России медленнее.

Горелкин считает, что принцип сетевой нейтральности от его инициативы не пострадал бы.

«Разумеется, я поддерживаю принцип сетевой нейтральности, и в штатной ситуации разработанный протокол работать не будет», — отметил он.

Ранее российскую социальную сеть «ВКонтакте» в США внесли в перечень платформ, где нарушаются права на интеллектуальную собственность.

*Сетевой нейтралитет — принцип, по которому провайдеры должны предоставлять людям одинаковые скорость и доступ ко всем интернет-ресурсам.