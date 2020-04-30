«ВКонтакте» оказался в американском списке нарушителей авторских прав

«ВКонтакте» вошла в перечень платформ, на которых, по мнению Вашингтона, нарушаются права на интеллектуальную собственность. В пресс-службе соцсети «360» рассказали, что удивлены включением в этот список.

«Мы удивлены включением „ВКонтакте“ в данный список, так как уже много лет активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям», — сказали «360» в пресс-службе соцсети.

В пресс-службе отметили, что у компании подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции. Также «ВКонтакте» уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента.

Соцсеть обеспечивает защиту авторских прав с помощью современных технологий, которые совершенствуются по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Кроме того, «ВКонтакте» напрямую сотрудничает с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами, отметили в пресс-службе».

«Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», — заключили в пресс-службе соцсети.

Некоторые базирующихся в России интернет-ресурсы, в числе которых соцсеть «ВКонтакте», вошли в перечень платформ, на которых, по мнению Вашингтона, нарушаются права на интеллектуальную собственность, сообщил ТАСС.

В перечне упоминаются «38 онлайн-рынков и 34 физических рынка, которые, по сообщениям, занимаются или способствуют» нарушению прав на интеллектуальную собственность. «Эти рынки могут нанести значительный ущерб владельцам, потребителям интеллектуальной собственности в США, законным онлайн-платформам и экономике», — пишут авторы ежегодного доклада о соблюдении прав на интеллектуальную собственность США в мире. Документ был подготовлен аппаратом представителя США на торговых переговорах (USTR) Роберта Лайтхайзера.