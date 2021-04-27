Россия повторила установленный 30 лет назад космический рекорд

Россия за два с половиной года провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, подсчитало РИА «Новости». Так, РФ повторила рекорд, который был установлен в современной истории страны в 1992–1993 годах.

С космодрома Восточный в понедельник ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

Для российских космических ракет этот старт стал 58-м успешным с момента последней аварии в 2018 году.

За прошедшее после той нештатной ситуации время Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане, и пять — с Восточного. В мире за этот же период времени произошли 17 космических пусков, которые обернулись неудачей: восемь — в Китае, по три в Иране и США, два — во Франции и один запуск — в Новой Зеландии.

Эта безаварийная серия прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках.

Аналогичный рекорд по успешным космическим пускам был установлен в истории современной российской космонавтики лишь один раз — в период с февраля 1992 по февраль 1993 года.

Основу российской орбитальной станции составит научно-энергетический модуль, который ранее хотели направить к МКС. Его дооборудуют двумя каютами для космонавтов и бортовыми системами, следует из материалов Роскосмоса.