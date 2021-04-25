Роскосмос рассказал о переделках первого модуля для российской станции

Основу российской орбитальной станции составит научно-энергетический модуль, который ранее хотели направить к МКС. Его дооборудуют двумя каютами для космонавтов и бортовыми системами, следует из материалов Роскосмоса, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Модуль придется адаптировать для запуска на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома Восточный. К МКС его планировали отправить с Байконура на ракете «Протон-М».

Также на модуле заменят активный стыковочный агрегат на пассивный и доработают системы управления, связи и поддержания температурного режима.

Ранее руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев говорил, что на доработку модуля потребуется 1,5-2 года.

18 апреля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия откажется от использования МКС к 2025 году, и что это согласовали с партнерами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уточнил, что речь идет об «орбитальной служебной станции». Первый базовый модуль для нее уже находится в работе.

По словам Рогозина, строительство новой орбитальной станции будет стоить столько же, сколько содержание российского сегмента МКС.