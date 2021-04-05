Илон Маск призвал российских ученых к созданию многоразовых ракет

Предприниматель и основатель американской компании SpaceX Илон Маск посоветовал российским ученым начать работать над созданием полностью многоразовой космической ракеты. Свой комментарий он оставил в Twitter.

«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», — прокомментировал он российский проект ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

Завершение эскизного проектирования «Амура-СПГ» намечено на сентябрь 2021 года. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Испытания должны начаться в 2026 году, уточнило РИА «Новости». В начале марта гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов презентовал разработку двигателя РД-182 для ракеты «Амур-СПГ».

По предварительным данным, в ракете среднего класса «Амур-СПГ» намерены использовать многоразовый двигатель РД-0169 тягой 100 тонн, а в сверхтяжелой — более грузоподъемный многоразовый РД-182 тягой 250 тонн.