Технологии 13 марта 2024, 15:38 Россия попала в топ-10 стран по внедрению ИИ Решетников: Россия попала в десятку стран по внедрению ИИ РИА «Новости»

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Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», — пояснил министр.

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По его мнению, нужно стимулировать компании, которые еще не внедрили ИИ в свои рабочие процессы.

Ранее в РЭО сообщили, что поддержат проведение международного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Одной из главных тем, которые обсудят на его площадке, будет «Кадры для экономики данных». Мероприятие намечено на 21 марта, оно пройдет в РЭУ имени Плеханова.