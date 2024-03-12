Экология 12 марта 2024, 13:15 РЭО поддержит научный форум об искусственном интеллекте РЭО

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Российский экологический оператор стал информационным партнером VI Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», который пройдет в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«РЭО сотрудничает с ведущими вузами страны в рамках Консорциума по экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Одним из них является РЭУ имени Г. В. Плеханова, в марте вуз организовывает научный форум. Мы рады поддержать это событие, ведь технологии все активнее проникают и в нашу отрасль. Мы применяем беспилотники для облета полигонов и построения их цифровых двойников, специалисты отрасли внедряют технологии искусственного интеллекта на сортировочных комплексах, чтобы отбор твердых коммунальных отходов (ТКО) проходил эффективнее. Цифровизация является неотъемлемой частью построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» состоится 21 марта 2024 года. В нем примут участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты цифровизации экономики, представители органов государственной власти, научного сообщества и IT-компаний.

«Ключевой темой форума станут „Кадры для экономики данных“. Для нас подготовка кадров также является важным направлением деятельности. Именно поэтому РЭО объединил ведущие вузы в Консорциум, чтобы вместе подготовить кадровый резерв для отрасли и экономики замкнутого цикла», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Как указывают организаторы, развитие технологий, использующих для своего функционирования современные IT-решения, квантовые технологии и искусственный интеллект, позволят сформировать в России передовую экономику — экономику данных. Новый нацпроект «Экономика данных» станет одним из важнейших ресурсов укрепления научного, образовательного, технологического и производственного потенциала, опережающего роста доходов граждан, повышения качества жизни людей.

VI Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика» станет одной из площадок по обсуждению национального проекта «Экономика данных».

Консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла был создан для развития и реализации научно-образовательного потенциала ЭЗЦ в Российской Федерации. Сейчас в его структуру входит 41 организация: 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка.

Ранее РЭО запустил модульную образовательную программу по обращению с ТКО в экономике замкнутого цикла. Программа подготовлена совместно с вузами из Консорциума РЭО, включая РЭУ им. Плеханова. Она состоит из 10 самостоятельных учебных модулей, которые можно интегрировать в магистерские и бакалаврские программы.