Россия отправит в космос биологический «Ковчег»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация намерена отправить на орбиту биологический спутник «Ковчег». Это случится в 2024 году.

По словам главы госкорпорации, проект позволит изучить влияние отсутствия магнитного поля Земли на биологические объекты.

«Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата „Ковчег“, который пробудет четыре недели на орбите до 20 тысяч километров. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии», — написал Рогозин в Twitter.

Еще в мае 2019 года Рогозин говорил, что Роскосмос вместе с МГУ собирается создать космический «Ноев ковчег» для отправки в дальний космос.

Дмитрий Рогозин совсем недавно вернул себе контроль над страничкой в Twitter. Летом он передал личный аккаунт госкорпорации. Теперь же он написал, что вернул ее себе «на время или навсегда».