Рогозин вернул контроль над своим аккаунтом в Twitter

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин продержался без своей учетной записи в Twitter несколько месяцев, а сегодня попросил вернуть ему аккаунт в соцсети обратно.

«Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полет к МКС», — написал Рогозин в аккаунте, который в начале лета передал пресс-службе «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter «Роскосмосу» 3 июня. В пресс-службе госкорпорации тогда пояснили, что использовать страницу будут «для дополнительного продвижения и распространения новостей» «Роскосмоса». Страница была переименована в «Госкорпорацию Роскосмос», уточнила «Газета.ru». сейчас аккаунт снова носит название «РОГОЗИН».

Ранее Twitter неожиданно заблокировал аккаунт российского робота «Федора». Предположительно, это произошло из-за нелестных публикаций в адрес космонавтов-депутатов. Но этим дело не закончилось. Космонавт и по совместительству депутат Госдумы Александр Самокутяев обсудил с Дмитрием Рогозиным неподобающее поведение робота «Федора». Самокутяев не намерен останавливаться и следующий его шаг — судебное разбирательство.