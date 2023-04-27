Технологии 27 апреля 2023, 23:57 России и Китай договорились дополнять друг друга в высокотехнологичных отраслях Путин: РФ и КНР дополнят друг друга по технологиям, где продвигается одна из сторон РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологичых отраслях. Это касается тех сторон производства, где она из стран добивается продвижения, сказал глава государства на мероприятии, посвященном развитию беспилотной авиации. Об этом написал ТАСС.

«Мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там — особенно в высокотехнологичных отраслях, — где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед», —сообщил президент.

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Комментарий относился к предложению о поддержке экспорта в беспилотной отрасли за границу, включая Азию.В данном случае, отметил глава государства, речь идет об обменен информацией и помощи в развитии рынка. Инструменты поддержки экспорта в этой отрасли нужно вырабатывать на уровне правительства, пояснил Путин. Существуют правительственные структуры, которые этим занимаются.

Президент России Владимир Путин назвал очень перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. В будущем объем инвестиций в эту сферу составит один триллион рублей, включая поддержку государства.