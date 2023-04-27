Власть 27 апреля 2023, 23:14 Путин назвал перспективной отрасль развития беспилотников Путин: отрасль БПЛА — важнейшее направление деятельности России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал очень перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. В будущем объем инвестиций в эту сферу составит один триллион рублей, сообщил глава государства во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в «Руднево». Его слова привел ТАСС.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов», — сказал президент.

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Однако, добавил российский лидер, это можно назвать консервативной оценкой. Вместе с поддержкой государства сумма составит триллион рублей.

Отрасль беспилотной авиации необходимо развивать еще и для структурных изменений. Глава государства указал, что для этого нужно сосредоточить все усилия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл прибыл в индустриальный парк «Руднево», где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Он принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации.