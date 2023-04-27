27 апреля 2023, 23:14
Путин назвал перспективной отрасль развития беспилотников
Путин: отрасль БПЛА — важнейшее направление деятельности России
Президент России Владимир Путин назвал очень перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. В будущем объем инвестиций в эту сферу составит один триллион рублей, сообщил глава государства во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем в «Руднево». Его слова привел ТАСС.
«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем 500 миллиардов», — сказал президент.
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Однако, добавил российский лидер, это можно назвать консервативной оценкой. Вместе с поддержкой государства сумма составит триллион рублей.
Отрасль беспилотной авиации необходимо развивать еще и для структурных изменений. Глава государства указал, что для этого нужно сосредоточить все усилия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл прибыл в индустриальный парк «Руднево», где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Он принял участие в совещании по развитию беспилотной авиации.
Беспилотники
Владимир Путин
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