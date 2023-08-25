Технологии 25 августа 2023, 20:47 Роскосмос рассмотрит возможность создания низкоорбитальных аппаратов Путин поручил рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для низких орбит unsplash.com

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Специалисты государственной корпорации и АСИ должны рассмотреть возможность изготовления опытных образцов подобных аппаратов, следует из перечня поручений по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». Это мероприятие состоялось 25 августа.

Реклама

«[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 километров)», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.Экспертам предстоит определить целесообразность формирования отдельной программы по освоению низких орбит и оценить необходимый источник и объемы финансирования. Срок выполнения поручения — до 1 декабря 2023 года.

Представитель предприятия «Кипр» Вячеслав Темкин ранее сообщил Путину, что занимается проблемами полета спутников на орбитах до 200 километров. Глава государства пообщался на эту тему с Борисовым, после чего глава Роскосмоса сообщил, что рассматривает предложение Темкина.

Ранее Путин поздравил индийского лидера Драупади Мурму и премьер-министра Нарендре Моди с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на Луну.