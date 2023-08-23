Мир 23 августа 2023, 19:03 Путин поздравил Индию с успешным прилунением «Чандраян-3» Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму с посадкой «Чандраян-3» на Луну Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендре Моди с успешным прилунением «Чандраян-3». Обращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю успешной посадки индийской космической станции „Чандраян-3“ на Луну в районе ее Южного полюса», — говорится в телеграмме.

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Президент подчеркнул, что это большой шаг в освоении космического пространства и свидетельство впечатляющего прогресса Индии в научно-технологической сфере.

Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили на ракете-носителе LVM 3 в середине июля. Об успешной посадке станции написал «Царьград». Прошлая миссия «Чандраян-2» провалилась, однако в этот раз все прошло по запланированному сценарию.

На борту посадочного модуля и лунохода находится оборудование, предназначенное для проведения сейсмических исследований, изучения лунной поверхности и грунта. Все данные аппарат будет передавать на Землю.

Ранее Роскосмос также поздравил Индию и отметил, что исследования Луны важны для всего человечества