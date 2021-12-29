«Роскосмос» провел первое испытание форсированного двигателя для ракеты «Ангара-А5»

Первое огневое испытание формированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5» провели в «Роскосмосе». Оно прошло в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

По данным пресс-службы. Работа на заданных режимах и остановка прошли по заложенной программе.

«Благодаря возобновленному циклу изготовления жидкого водорода на собственной производственной базе и слаженным действиям стендовиков-испытателей, наше предприятие успешно продолжает наземную огневую отработку кислородно-водородного двигателя, который обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты „Ангара-А5“, а также сможет найти применение в других перспективных проектах», — рассказал директор воронежского КБХА Сергей Ковалев.

Новый двигатель для разгонного блока «Ангары-А5» форсирован по тяге на 20% в сравнении с предыдущей кислородно-водородной версией.

Линейка двигателей РД-0146 является разработкой воронежского КБХА и представляет собой первые в мире ракетные двигатели, выполненные по безгенераторной схеме.

В настоящее время проведены три пуска ракеты «Ангара-А5». Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк впервые стартовала ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей». Испытательный пуск прошел в штатном режиме.

Российские ракеты-носители семейства «Ангара» используют при полетах экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой ракеты состоялись зимой 2014 и 2020 годов