Ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» запустили с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк впервые стартовала ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей». Испытательный пуск прошел в штатном режиме. Ракету на сопровождение взяли наземные средства.

Старт произвели космические войска ВКС России, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Ангару» подняли в воздух в 22:00 27 декабря с площадки №35.

«В Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса „Ангара-А5“ с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — подчеркнули в министерстве.

Все предстартовые операции и запуск ракеты, по данным Минобороны, прошли штатно. Контролировали происходящее наземные средства космических войск ВКС. «Ангару» они взяли на сопровождение в расчетное время.

Российские ракеты-носители семейства «Ангара» используют при полетах экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой ракеты состоялись зимой 2014 и 2020 годов — их тоже произвели с космодрома Плесецк.