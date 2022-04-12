Роскосмос предложит ракеты из-под OneWeb по льготным ценам

Роскосмос предложит на льготных условиях пусковые услуги на ракетах, которые остались после разрыва сотрудничества с OneWeb. Предложение будет действовать для стран, дружественно и уважительно относящихся к России и ее ракетно-космической отрасли. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. <…> Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — сказал Рогозин в комментарии РИА «Новости».

По его словам, уже поступил запрос от российских частных спутникостроительных компаний на запуски на этих ракетах. Эти аппараты слишком легкие, отметил Рогозин, поэтому отправятся в космос в качестве попутной нагрузки с более крупными спутниками. Уже идет планирование этих запусков.

Ракеты, изготовленные под OneWeb, как уточнил Рогозин, совсем свежие и еще длительное время могут находиться на наземном хранении. Поэтому не стоит задачи срочно их запустить.

На прошлой неделе стало известно, что российское правительство одобрило федеральный проект создания глобальной спутниковой системы «Сфера». Этот проект предполагает создание спутниковой системы более чем из 600 космических аппаратов. Система позволит обеспечить доступ к высокоскоростному интернету, а также оптическое наблюдение Земли в реальном времени.