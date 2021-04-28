«Роскосмос» планирует создать корабль для отправки животных к Луне

«Роскосмос» заказал разработку космического аппарата для отправки животных к Луне. Работы должны быть проведены до 15 ноября 2022 года.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт госзакупок.

«Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения „Возврат-МКА-Л“ с возвращаемым аппаратом для доставки животных и других биологических объектов в окрестность Луны (точка Лагранжа L1) и проведения медико-биологических исследований совместного влияния факторов межпланетного полета на живые организмы в экспериментах с животными и другими биообъектами», — говорится в документах, которые были размещены на сайте госзакупок.

Проектный облик космического аппарата «Возврат-МКА-Л» должен быть определен к 15 ноября 2023 года, отмечается в материале. Сроки запуска аппарата не сообщаются.

Основу российской орбитальной станции составит научно-энергетический модуль, который ранее хотели направить к МКС. Его дооборудуют двумя каютами для космонавтов и бортовыми системами, следует из материалов Роскосмоса. На модуле заменят активный стыковочный агрегат на пассивный и доработают системы управления, связи и поддержания температурного режима.