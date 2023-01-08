Технологии 08 января 2023, 19:48 Роскосмос опроверг слухи о разделении российско-американского экипажа на МКС Роскомос назвал домыслами возвращение экипажа «Союза МС-22» на разных кораблях Роскосмос

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Информация о том, что российско-американский экипаж МКС будет разделен перед возвращением на Землю и полетит на разных кораблях, не соответствует действительности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Госкомиссия состоится 11 января, ее решение озвучат. Любые предположения до решения госкомиссии являются домыслами», — говорится в сообщении госкорпорации.

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Ранее несколько российских Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что российские члены экипажа Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернутся на «Союзе МС-23», а американец Фрэнк Рубио полетит на Crew Dragon. Уточнялось, что такое решение якобы приняли Роскосмос и NASA.

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Повреждение в приборно-агрегатном отсеке корабля «Союз МС-22» обнаружили 15 декабря. Из-за неисправности не состоялся выход в космос членов российского экипажа МКС Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Космонавты должны были перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», но из-за сработавшего сигнала систем безопасности работу пришлось прервать.