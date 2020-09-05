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    05 сентября 2020, 03:20

    «Роскосмос» может запустить телеканал «Первый космический»

    Валерия Шафирко

    Роскосмос в ближайшие месяцы может запустить телеканал «Первый космический». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

    «Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название «Первый космический», — заявил собеседник агентства. При этом, кто именно станет партнером госкорпорации в этом вопросе не уточняется.

    По словам собеседника агентства, тематика нового телеканала будет посвящена космосу, в том числе освещению деятельности корпорации и ее дочерних компаний. Телеканал в будущем может выйти на круглосуточную работу, указано в материале.

    Сейчас, как сообщается, руководители проекта ведут подбор сотрудников.

    Ранее вышло первое приложение Роскосмоса для смартфонов на платформах iOS и Android. С его помощью пользователи будут оперативно узнавать о космических запусках, следить за конференциями и другими мероприятиями. Приложение также расскажет об актуальных новостях госкорпорации и его дочерних предприятий, покажет фотографии с космодромов и снимки дистанционного зондирования Земли, а также сделанные экипажами МКС фото- и видеоматериалы. Со временем приложение намерены дополнить новыми функциями и активностями.

    Новости SMI.FM