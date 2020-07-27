Фото с МКС и тест в космонавты. Вышло приложение Роскосмоса для смартфонов

Для смартфонов на платформах iOS и Android вышло первое официальное приложение Роскосмоса. Оно позволит следить за трансляцией пусков и пройти тест на возможность стать космонавтом.

О запуске приложения сообщили в пресс-службе госкорпорации. Настроив уведомления, пользователи будут оперативно узнавать о космических запусках, следить за конференциями и другими мероприятиями.

«Дизайн мобильного приложения отражает основные элементы официального сайта госкорпорации», — подчеркнули в Роскосмосе.

Источник фото: Google Play

Приложение расскажет об актуальных новостях госкорпорации и его дочерних предприятий, покажет фотографии с космодромов и снимки дистанционного зондирования Земли, сделанные экипажами МКС фото и видеоматериалы.

«Приложение содержит в себе предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов Роскосмоса», — отметили в пресс-службе.

Ближайший пуск ракеты-носителя «Протон-М» пользователи смогут посмотреть в любом удобном месте.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Оно работает на версиях 5.0 и выше для Android и на 1.0 и выше — для iOS. Со временем его планируют дополнить новыми функциями и активностями.