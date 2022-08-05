Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных «Пятерочки»

Хакеры выложили в сеть личные данные людей, которые откликнулись на вакансии «Пятерочки». Роскомнадзор отправил в компанию запрос, чтобы подтвердить факт утечки, сообщил ТАСС.

«Роскомнадзор запросил у администрации торговой сети „Пятерочка“ информацию о возможной утечке персональных данных», — сообщило агентство.

В свободном доступе появились PostgreSQL-дампы, предположительно, официального сайта с вакансиями торговой сети «Пятерочка», сообщил Telegram-канал «Утечки информации». В одном каталоге — вакансии, в другом — личные данные людей, которые на них откликнулись, а именно имена, даты рождения, пол, номера телефонов и место жительства. Информацию выкрали не раньше ноября 2021 года.

Крупные утечки данных произошли ранее в компаниях Delivery Club, СДЭК, «Ростелеком» и других, частичную подтвердили в «Почте России». Хакеры опубликовали данные курьеров и клиентов. Однако МВД России зафиксировало в этом году меньше случаев кибермошенничества, чем в прошлом. Специалисты по безопасности связали это с отключением трансграничных платежей и нахождением исполнителей мошеннических схем за пределами России.