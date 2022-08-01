Временное затишье. МВД зафиксировало первое снижение числа ИТ-мошенничеств за 5 лет

Количество случаев телефонных и интернет-мошенничеств в первом полугодии 2022 года сократилось впервые за пять лет. Однако тенденция не сохранится, сообщили «Известия».

Впервые с 2017 года статистика преступлений с использованием ИТ-технологий, в том числе пластиковых карт, мобильной связи и компьютерной техники, показала снижение. С начала года МВД России зарегистрировало 249 тысяч таких случаев, что на 8,2% меньше, чем год назад. Представители банков подтвердили, что злоумышленники стали реже звонить клиентам и проводить незаконные операции.

«На такую динамику повлияло отключение трансграничных платежей по международным картам, а также нахождение существенной доли „бенефициаров“ и исполнителей мошеннических схем за пределами РФ, которые на время потеряли возможность работать. К снижению обращений клиентов в органы может приводить и то, что банкам удается отбить львиную долю атак», — объяснил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил это повышением осведомленности о мошенничествах, но заметил, что в реальности преступлений могло быть больше — не все обращаются в полицию. Мировая статистика атак показала рост, поэтому тенденция вряд ли сохранится. Он предупредил, что последние крупные утечки баз данных «могут подстегнуть злоумышленников к повышению активности», так как информацию из сливов можно использовать для преступлений.