Роскомнадзор внес «Яндекс.Дзен» в реестр распространителей информации

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) были внесены «Яндекс.Дзен» и уральское информационное агентство Ura.ru. Ранее в этот список попали «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и приложение «Яндекс.Район».

Об этом в пресс-службе ведомства сообщили агентству «Интерфакс».

«Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса „Яндекс.Дзен“, и ООО „Сибирско-Уральская медиакомпания“, обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети „Интернет“ на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно», — сообщили в Роскомнадзоре.

Обязанности ОРИ указаны в законе «Об информации». Он обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам. В соответствии с законом Яровой, ОРИ должен предоставлять силовикам все содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий юзеров.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал администрацию Twitter объяснить, на каких основаниях были заблокированы аккаунты председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Малькевича, а также Россотрудничества и проекта «Хорошие новости».