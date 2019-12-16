Роскомнадзор призвал Twitter объясниться за заблокированные аккаунты

Роскомнадзор заявил об ограничении в Twitter доступа к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости», а также председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Малькевича. РКН призвал администрацию соцсети объясниться.

«К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение. Публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса», — указано в обращении Роскомнадзора, которое ведомство направило на имя директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейда МакСуинни.

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В ведомстве подчеркнули, что вынуждены выразить глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. По мнению руководства Роскомнадзора, подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

Как отдельно подчеркнули в ведомстве, тем временем действительно опасный контент остается доступным в Twitter. И это несмотря на то, что Роскомнадзор неоднократно писал в Twitter, подчеркивая необходимость скорейшего ограничения доступа к более чем 950 материалам.

«В частности, на страницах ресурса размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, информация о продаже и пропаганда наркотиков», — указано в сообщении РКН.

В ведомстве очередной раз заявили о необходимости блокировки запрещенного контента, а также призвали разблокировать не представляющие опасности и размещающие исключительно легальную информацию перечисленные российские аккаунты.